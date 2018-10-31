Göçmen kaçakçısı tekne sahibi tutuklandı

- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre 20 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen olayda Alanyalı balıkçılar, saat 01.00 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak Aytap Mevkii açıklarında demir atan bir teknenin olduğunu bildirdi. İhbar üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket geçti. Bölgeye giden ekipler, teknede 4'ü çocuk, 3'ü kadın, toplam 26 Suriyeli kaçağın olduğunu belirledi. Motor arızası yaptığı belirlenen tekne, bir balıkçı teknesi yardımıyla Gazipaşa Limanı'na çekildi. Yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek için kişi başı 2 bin dolar ödediği belirlenen Suriyelilerin, Konya'dan karayoluyla Alanya- Gazipaşa sınırındaki Aytap Mevkii’ne getirildiği, bindikleri teknenin 100 metre açıkta motor arızası yaptığı tespit edildi.

TEKNE SAHİBİ KISKIVRAK

Olayın ardından jandarma ekipleri tekne sahibi Salih K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Salih K.’nin Alanya'ya geleceği ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelinin Demirtaş Mahallesi’nde bir evde saklandığını öğrenen jandarma, düzenledikleri operasyonla Salih K.’yi gözaltına aldı. Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı’nda ifadesi alınan Salih K. sevk edildiği nöbetçi mahkemece “Yasa dışı göçmen kaçakçılığı” suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.