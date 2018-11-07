Göçmen kaçakçılığında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

ANTALYA Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Kaş ve Demre ilçelerinden Meis Adası başta olmak üzere Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçak gönderildiğini belirledi. Demre- Kaş bölgelerinde göçmen kaçakçılığı suçu işledikleri tespit edilen organizatörlerin yakalanması amacıyla Antalya merkez, Demre ve Kumluca ilçeleri ile İzmir'de geçen cumartesi sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, göçmenlerin kaçak geçişini sağladığı belirlenen 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları ev ve araçlarında yapılan aramada ise suç unsuru malzeme olarak 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 can simidi, 5 can simidi şişirme pompası ve dürbün ele geçirildi.

Antalya'ya getirilen şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.