Göçmen kaçakçılığında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

 Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan göçmen geçişi sağladığı belirlenen 8'i yabancı uyruklu 11 şüpheli, Antalya ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
banner404

ANTALYA Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Kaş ve Demre ilçelerinden Meis Adası başta olmak üzere Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçak gönderildiğini belirledi. Demre- Kaş bölgelerinde göçmen kaçakçılığı suçu işledikleri tespit edilen organizatörlerin yakalanması amacıyla Antalya merkez, Demre ve Kumluca ilçeleri ile İzmir'de geçen cumartesi sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, göçmenlerin kaçak geçişini sağladığı belirlenen 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları ev ve araçlarında yapılan aramada ise suç unsuru malzeme olarak 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 can simidi, 5 can simidi şişirme pompası ve dürbün ele geçirildi.

Antalya'ya getirilen şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Manavgat'ta 6 sürücüye 36 bin 970 lira drift...
Manavgat'ta 6 sürücüye 36 bin 970 lira drift...
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479