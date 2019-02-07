Göçmen kaçakçılığı şüphelisi Manavgat'da yakalandı

Kuşadası’nda göçmen kaçakçılığı suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs Manavgat'ta yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi Manavgat'da yakalandı
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MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alanya-Manavgat girişi Ulualan mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı. Ekipler tarafından durdurulan aracın sürücüsü İ.S.’nin GBT sorgusunda Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan 5 ayrı dosyadan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu belirlendi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. 

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