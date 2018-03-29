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Gizlice resim çekiyordu! Tutuklandı

Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medyada uygunsuz bir şekilde paylaşan 19 yaşındaki A.T. yakalanarak cezaevine gönderildi

Gizlice resim çekiyordu! Tutuklandı

Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medyada uygunsuz bir şekilde paylaşan 19 yaşındaki A.T. yakalanarak cezaevine gönderildi

29 Mart 2018 Perşembe 08:08
Gizlice resim çekiyordu! Tutuklandı
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SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, tramvayda bayanların ve kız çocukların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında yayınladığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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TramvaySapıkFotografGündem
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