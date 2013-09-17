Gizlice gelmiş

ABD’deki üç bankasını kapatıp, milyarlarca dolar vergi borcu ile ortadan kaybolduğu için kırmızı bültenle aranan Suudi Arabistanlı şeyh Ghaith Pharaon’un 60 metrelik 'Le Pharaon' adlı lüks yatının 3 gün önce Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne geldiği ortaya çıktı



Haremtan Burnu açıklarına demirleyen Panama bayraklı yattan inip, beyaz bir örtü örterek sürat teknesiyle karaya çıkan ve zırhlı bir otomobile binerek ayrılan kişinin Pharaon olduğu iddia edildi.



Enerji, petro kimya, gayrimenkul ve çimento gibi çeşitli sektörlerde Pakistan ve dünyanın diğer bölgelerinde faaliyet gösteren Attock Petrol Limited Şirketi, Attock Çimento Pakistan Limited ve Ulusal Rafineri Limited Yönetim Kurulu Başkanı olan Pharaon’un yatı, Bodrum’dan ayrılarak Rodos Adası’na hareket etti



Hürriyet

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