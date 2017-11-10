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Gizemli cinayet! İkisi de apartmanda vurulmuş halde bulundu

Sakarya'da bir evde, Manolya Sarı ve Erol Bilek'in silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Gizemli cinayet! İkisi de apartmanda vurulmuş halde bulundu

Sakarya'da bir evde, Manolya Sarı ve Erol Bilek'in silahla vurulmuş cesetleri bulundu

10 Kasım 2017 Cuma 16:27
Gizemli cinayet! İkisi de apartmanda vurulmuş halde bulundu
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SİLAHLA VURULDU

OLAY,  Adapazarı ilçesi  Yağcılar Mahallesi 1405 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre silahla vurulmuş iki kişi ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.  Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede ölenlerin Manolya Sarı ile Erol Bilek olduğunu tespit etti.

Olay yerinde inceleme sürüyor.

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YağcılarAdapazarıSakarya3. SayfaGüncel
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