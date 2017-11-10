Gizemli cinayet! İkisi de apartmanda vurulmuş halde bulundu

SİLAHLA VURULDU
OLAY, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1405 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk belirlemelere göre silahla vurulmuş iki kişi ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede ölenlerin Manolya Sarı ile Erol Bilek olduğunu tespit etti.
Olay yerinde inceleme sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.