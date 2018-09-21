Gezerken sulama kanalına düştü, yaralandı

Gazipaşa'da üç metre yükseklikten sulama kanalına düşen Ahmet Tan, ağır yaralandı.

Gezerken sulama kanalına düştü, yaralandı
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OLAY, dün saat 15.00 sıralarında Şahinler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sulama kanalının yakınında yürüyen Ahmet Tan, su kaynağına baktığı sırada ayağı kaydı. Yaklaşık üç metreden kanala düşen Ahmet Tan, kayalıklara çarparak ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince kanalda çıkarılan Ahmet Tan, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Tan'ın hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

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