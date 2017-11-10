Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108884
ALTIN
159.811
DOLAR
3.8666
STERLİN
5.0862
EURO
4.5034
Alanya'da ilk kez 'Kapalı Böbrek Taşı' ameliyatı
Alanya'da bir ilk
Her gün en az bir fincan kahve içmeniz için 10 sebep
Kahve içmeniz için 10 sebep
Motor ustasından çarpıcı buluş
Motor ustasından çarpıcı buluş
banner468

Gergin anlar... Bir anda ortalık karıştı

Aydın'ın Söke ilçesinde, FETÖ/PDY davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, 10 Kasım töreni sonrası bir anda "Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağırdı. Paniğe ve gerginliğe yol açan Yıldız, polis tarafından Emniyet'e götürüldü

Gergin anlar... Bir anda ortalık karıştı

Aydın'ın Söke ilçesinde, FETÖ/PDY davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, 10 Kasım töreni sonrası bir anda "Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağırdı. Paniğe ve gerginliğe yol açan Yıldız, polis tarafından Emniyet'e götürüldü

10 Kasım 2017 Cuma 13:31
Gergin anlar... Bir anda ortalık karıştı
banner404

SÖKE'DE10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nin hemen ardından gerginlik yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/FDY terör örgütü bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, ayrıca davası sürerken açığa alındığı görevine iade edilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, törenin hemen sonrasında elindeki dosyayı sallayıp, bağırmaya başladı. "Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağıran başlayan Yıldız, önce kısa süreli paniğe yol açtı. Ardından alanladaki bazı kişiler öfkelenerek, Yıldız'ın üzerine yürüdü. Tören alanında bulunan polisler, Yıldız'ın yaka paça yakalayıp ağzını kapatarak kalabalığın elinden kurtardı. Polis aracına bindirilen Yıldız, Emniyet'e götürüldü.

Tören alanında bulunan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ise "Bugün Atatürk'ü anma günü. Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Ona layık bir şekilde bu günü geçirmemiz gerekiyor" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AydınSöke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini kaçırdı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini kaçırdı
Önce genç kadını cadde ortasında dövdü, sonra da keyif sigarası yaktı!
Önce genç kadını cadde ortasında dövdü, sonra da keyif sigarası yaktı!
Yurttan çıkan kız öğrencilere bakıp kendisini tatmin etti
Yurttan çıkan kız öğrencilere bakıp kendisini tatmin etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim