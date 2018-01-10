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Gençlerin kanlı gecesi... Bıçaklayarak öldürdü

SİVAS’ta 4 arkadaş arasında çıkan tartışma evin dışına taştı. Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Gençlerin kanlı gecesi... Bıçaklayarak öldürdü

SİVAS’ta 4 arkadaş arasında çıkan tartışma evin dışına taştı. Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:47
Gençlerin kanlı gecesi... Bıçaklayarak öldürdü
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ABDÜLVAHABİ Gazi Mahallesi Çağlayan Sokak’taki müstakil evde, gece birlikte alkol alan Ece Ayşe Y. (20), Kerem Yanardağ (18), Doğukan Çetintaş ve A.İ. isimli arkadaşlar arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken 4 arkadaş evden ayrıldı.

Dışarıda da devam eden kavga sırasında Ece Ayşe Y., sokak ortasında Yanardağ ile Çetintaş’ı bıçakla yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yanardağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kerem Yanardağ’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Doğukan Çetintaş ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım Polikliniği’ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerden Ece Ayşe Y. ile bıçaklı kavga sırasında yanında bulunan A.İ.’yi Akdeğirmen Mahallesi’ndeki adreste gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Öte yandan Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 10.01.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
BıçakKanlı Gece
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