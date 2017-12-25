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Genç tiyatrocuya taciz! 'Bana bakarak kendini tatmin ediyordu'

Toplu taşımada tacizin son mağduru, tiyatro oyuncusu C.B. oldu. Öğle vakti Kabataş-Taksim fünikülerine binen oyuncu, ona doğru bakarak kendini tatmin eden Ürdünlü Yusuf A.’dan şikâyetçi oldu. Suçlamayı kabul edip “Pişmanım” diyen ve tutuklanan Yusuf A.’nın 4.5 yıla kadar hapsi istendİ

Genç tiyatrocuya taciz! 'Bana bakarak kendini tatmin ediyordu'

Toplu taşımada tacizin son mağduru, tiyatro oyuncusu C.B. oldu. Öğle vakti Kabataş-Taksim fünikülerine binen oyuncu, ona doğru bakarak kendini tatmin eden Ürdünlü Yusuf A.’dan şikâyetçi oldu. Suçlamayı kabul edip “Pişmanım” diyen ve tutuklanan Yusuf A.’nın 4.5 yıla kadar hapsi istendİ

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:50
Genç tiyatrocuya taciz! 'Bana bakarak kendini tatmin ediyordu'
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GEÇEN ay meydana gelen olayda tiyatro oyuncusu C.B., Taksim’e gitmek üzere yola çıktı. Kabataş’tan fünikülere binen C.B., vagonun arka kısmındaki 5 kişilik koltuklarda cam kenarına oturdu. Vagonda genç bir erkek ile 10 yaşlarında bir çocuk daha vardı. Kulaklıklarını takarak müzik dinlemeye başlayan genç kadın, bir ara kafasını sağa çevirdiğinde Yusuf A. adlı erkek yolcunun ona bakarak kendini tatmin ettiğini gördü. Paniğe kapılan C.B., kalkıp vagonun uzak bölümüne gitti.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre füniküler Taksim’e vardığında kendini dışarı atan C.B., polislerin yanına giderek yaşadığı olayı anlattı. Şikâyet üzerine Ürdünlü Yusuf A. gözaltına alındı. Şüpheli Yusuf A., Türkiye’ye dil öğrenmek amacıyla geldiğini belirterek olay günü Taksim’e gitmek için fünikülere bindiğini söyledi, “Yaptığım hareketten dolayı pişmanım. Doğru bir şey değil biliyorum. Uzlaşmak isterim” dedi.

TUTUKLANDI

Savcılığa çıkarılan şüpheli Yusuf A., tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkim, şüphelinin “cinsel taciz” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ardından Yusuf A. hakkında “cinsel taciz” suçlamasıyla 9 aydan 4.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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