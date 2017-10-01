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Genç kızın ölümüne neden olan sürücü 15 yaşında çıktı

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Fatma Durak’a çarparak ölümüne neden olan, kaza sonrası da kaçan sürücü 15 yaşındaki Yağmur Ö., yakalandı

Genç kızın ölümüne neden olan sürücü 15 yaşında çıktı

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Fatma Durak’a çarparak ölümüne neden olan, kaza sonrası da kaçan sürücü 15 yaşındaki Yağmur Ö., yakalandı

01 Ekim 2017 Pazar 10:54
Genç kızın ölümüne neden olan sürücü 15 yaşında çıktı
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KAZA, 28 Eylül’de merkez Yüreğir İlçesi’ndeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Yeğeni Eren Yıldırım ile yürüyüşe çıkan Fatma Durak’a yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Genç kadın, çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulurken, otomobil refüjdeki uyarı levhasını devirip 50 metre ileride durdu.

Duran otomobilin şoför koltuğunda oturan sürücü ile yolcu konumundaki erkek yer değiştirdikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Durak ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
ARABA KULLANMAYI ÖĞRETİYORDU’

Kaza ardından kaçan otomobil ve içindekileri bulmak için çalışma başlatan polis, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını ve kaza sırasında otomobilden düşen parçalarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası kazaya karıştığı saptanan 33 DYT 71 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi’ndeki bir bahçede üstü örtülü halde bulundu. Kaza anında otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen Yağmur Ö. de Sarıçam İlçesi’nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde yakalandı. Kaza anında Yağmur Ö.’nün yanında bulunan ve kaza sonrası otomobilin direksiyonuna geçerek kaçan Murat G. ise her yerde aranıyor.
İlk sorgusunda kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden Yağmur Ö.’nün, "Arkadaşım Murat G. bana araba kullanmayı öğretiyordu. Zaman zaman bana arabasını verir, sürmeyi öğretirdi" dediği öğrenildi. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Yağmur Ö., gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaTrafik KazasıÖlüm
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