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Genç kıza dehşeti yaşattılar... Çığlıklarına koştular

SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde 17 yaşındaki eski sevgilisi F.P’yi kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki Murat A. ile ona yardım eden 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı

Genç kıza dehşeti yaşattılar... Çığlıklarına koştular

SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde 17 yaşındaki eski sevgilisi F.P’yi kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki Murat A. ile ona yardım eden 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı

29 Ekim 2017 Pazar 16:01
Genç kıza dehşeti yaşattılar... Çığlıklarına koştular
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OLAY, 2 gün önce Vezirköprü İlçesi Çakırtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Nişanlı olan F.P. adlı genç kız evlerine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki meraya hayvanları otlatmaya götürdü. İddiaya göre F.P.yi takip eden eski sevgilisi Murat A. yanındaki arkadaşları Özkan K., Bilal A., Recep Tayyip Y. ve Kudret Ç. ile birlikte F.P.’yi 41 plakalı otomobil ile kaçırdı. Çal Mahallesinde boş bir çadıra götürdükleri kıza Murat A., iddialara göre cinsel saldırıda bulundu.

Bu sırada kızları F.P.den geç saatlere kadar haber alamayan ailesi durumundan endişelenip jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Murat A. ise genç kızı otomobile bindirip bu kez Özkan K.’nın İncesu Mahallesi’ndeki evine götürüp burada sakladı. Dairenin banyo kısmına giren F.P., camdan atlayıp kaçtıktan sonra bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Genç kızın çığlıklarını duyanlar, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma F.P.'yi ekip aracına alıp ifadesinin alınmasının ardından da ailesine teslim etti. Olayın ardından kaçan 5 şüpheli ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel SaldırıSamsunTecavüz Dehşeti
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