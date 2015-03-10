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Genç kız saldırganı yere serdi

Manisa’da, bir pastanede erkek arkadaşına bıçakla saldıran şahsı tek hamlede yere düşüren genç kadın, gösterdiği cesaretle erkek arkadaşının hayatını kurtardı. O anlar pastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Genç kız saldırganı yere serdi

Manisa’da, bir pastanede erkek arkadaşına bıçakla saldıran şahsı tek hamlede yere düşüren genç kadın, gösterdiği cesaretle erkek arkadaşının hayatını kurtardı. O anlar pastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

10 Mart 2015 Salı 10:27
Genç kız saldırganı yere serdi
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OLAY, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir pastanede yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan R.H., pastanede kız arkadaşıyla oturan H.E.’yi yanında getirdiği bıçakla çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay yerinde bulunan müşteriler durumu 112 acil servis ve 155 polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri bıçaklanan H.E’ye ilk müdahaleyi yaparak Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bıçaklı saldırgan R.H. ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Bıçaklı saldırı anı pastanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bıçaklı saldırgan masada kız arkadaşıyla oturan H.E.’yi gözüne kestirdikten sonra bir süre pastanenin koridorunda yürümeye başlıyor. Sonra uygun anı bulan R.H., aniden H.E.’nin oturduğu masaya yönelerek, yanında getirdiği bıçağı savuruyor. H.E. ile aynı masada oturan genç kadın, bıçaklı saldırganı erkek arkadaşından uzaklaştırmak isterken, yaptığı müdahaleyle tek hamlede yere düşürüyor. Dengesini kaybeden R.H.’yi daha sonra garsonlar ve genç kadın güçlükle pastaneden uzaklaştırıyor. Elinden yaralanan H.E. ise bileğine tampon uygulayarak, kan kaybını önlemeye çalışıyor. Olay anında masalarda oturan müşterilerin kaçıştığı görülürken, erkek arkadaşına saldıran bıçaklı şahsa müdahalede bulunan genç kadının cesareti görenleri şaşırttı. 
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Son Güncelleme: 10.03.2015 09:28
Anahtar Kelimeler:
Genç KızManisaSaldırganBıçak
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