Genç kız 6 gündür kayıp

Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Nur Hayat İpek, 3 çocuğundan biri olan 17 yaşındaki Şerife Nur Koca'nın, 5 Mart sabahı "Staja gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını, bir daha da dönmediğini söyledi. Bir daha kendisinden haber alınamayan Şerife Nur'un annesi Nur Hayat İpek, kızının kandırılmış olabileceğini söyledi. Eşi Hüseyin Koca ile boşanan Nur Hayat İpek, "Kızım 6 günden bu yana kayıp. Ne sesini duyuyorum ne de bir haber alabiliyorum. En son kaybolmadan önceki günün gecesi bana vedalaşır gibi sarılıp sabah kendisini uyandırmamı, sabah duş alacağını söyledi. Ben kızıma duş alması için sıcak su ayarladım ve çalıştığım için dışarı çıktım" dedi. Geri eve döndüğünde kızının duş almadığını fark ettiğini, telefonuyla aramalarına rağmen ulaşamadıklarını anlatan İpek, "Dayısı kızımı kaybolduğu gün öğle saatlerinde çarşıda gezerken görmüş. Kendisiyle çok iyi anlaşıyorduk. Kızımı kandırmış olabilirler" diyerek gözyaşı döktü. En son cep telefonunu satarken güvenlik kameralarınca görüntülendiği öğrenilen Şerife Nur Koca’nın liseden sınıf arkadaşlarının da polis tarafından ifadelerinin alındığı bildirildi.