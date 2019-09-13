Genç kadına iğrenç tuzak! Tutuklandı
Kendisine muska yazdırmak için gelen H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, Mustafa Özkaram (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
ASAYİŞ 13.09.2019, 16:12 13.09.2019, 16:44
OLAY, Bilecik'te meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., uyku problemi yaşayınca muska yazdırmak için gittiği Mustafa Özkaram'ın evinde cinsel saldırıya uğradı. H.Ç.'nin şikayeti üzerine Özkaram, polis tarafından evinde gözaltına alındı.
Özkaram'ın evinde yapılan aramada çok sayıda muska bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özkaram, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
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