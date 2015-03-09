Genç kadın evinin banyosunda intihar etti

EDİNİLEN bilgiye göre, 2 çocuk annesi Bahar Aydın (30), bugün Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesi Saray Sitesi’ndeki evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Aydın’ın kendisini kalorifer borusuna iple astığı öğrenilirken, cesedini eve gelen ancak kapının kilitli olması nedeniyle eve güçlükle giren eşi Ekrem Aydın ile Bahar Aydın’ın babası Şalpazarı ilçesi eski Geyikli Beldesi Belediye Başkanı Muzaffer Türkmen’in bulduğu belirtildi. İki kız çocuk annesi 30 yaşındaki Bahar Aydın’ın intihar sebebi araştırılırken, cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.