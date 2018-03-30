"Gelinimle ilişkin var" diyen kayınpeder dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN'DA 60 yaşındaki Ramazan Üstün, gelini ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği Muharrem Çankaya ve kuzeni Nihat Çankaya'ya pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Ağır yaralanan Nihat Çankaya hayatını kaybederken, kayınpeder her yerde aranıyor.

GELİNİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİ YOLUNU KESTİ

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde Ramazan Üstün, iki çocuk annesi olan gelini S.Ü.'nün (35) Muharrem Çankaya ile ilişkisi olduğu yönünde söylentiler üzerine sokakta Muharrem Çankaya ve kuzeni Nihat Çankaya'nın önünü kesti.

ŞÜPHELENDİĞİ KİŞİYİ VE KUZENİNİ TÜFEKLE YARALADI

Kayınpeder Üstün, elindeki pompalı tüfekle iki el ateş açtı. Muharrem Çankaya ve Nihat Çankaya tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Vurulmasına rağmen Muharrem Çankaya, kaçarak yaralı halde Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Muharrem ve Nihat Çankaya'yı ambulanslarla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KUZENİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan yaralılardan Nihat Çankaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem Çankaya ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KAYINPEDER HER YERDE ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan Ramazan Üstün'ü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.