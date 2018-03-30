Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 30 Mart 2018 Cuma
30 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 30 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 29 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 29 Mart 2018 Perşembe
29 Mart Günlük Burç Yorumu

"Gelinimle ilişkin var" diyen kayınpeder dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da kayınpeder, geliniyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği adamı sokakta görünce tüfeğiyle ateş açtı. Ateş açtığı adam yaralanırken o sırada yanında olan adamın kuzeni hayatını kaybetti

"Gelinimle ilişkin var" diyen kayınpeder dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da kayınpeder, geliniyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği adamı sokakta görünce tüfeğiyle ateş açtı. Ateş açtığı adam yaralanırken o sırada yanında olan adamın kuzeni hayatını kaybetti

30 Mart 2018 Cuma 08:01
"Gelinimle ilişkin var" diyen kayınpeder dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
banner404

AYDIN'DA 60 yaşındaki Ramazan Üstün, gelini ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği Muharrem Çankaya ve kuzeni Nihat Çankaya'ya pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Ağır yaralanan Nihat Çankaya hayatını kaybederken, kayınpeder her yerde aranıyor.

GELİNİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİ YOLUNU KESTİ

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde Ramazan Üstün, iki çocuk annesi olan gelini S.Ü.'nün (35) Muharrem Çankaya ile ilişkisi olduğu yönünde söylentiler üzerine sokakta Muharrem Çankaya ve kuzeni Nihat Çankaya'nın önünü kesti.

ŞÜPHELENDİĞİ KİŞİYİ VE KUZENİNİ TÜFEKLE YARALADI

Kayınpeder Üstün, elindeki pompalı tüfekle iki el ateş açtı. Muharrem Çankaya ve Nihat Çankaya tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Vurulmasına rağmen Muharrem Çankaya, kaçarak yaralı halde Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Muharrem ve Nihat Çankaya'yı ambulanslarla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KUZENİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan yaralılardan Nihat Çankaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem Çankaya ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KAYINPEDER HER YERDE ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan Ramazan Üstün'ü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AydınGelinKayınpeder
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hareketli dakikalar... Silahlı çatışma...
Hareketli dakikalar... Silahlı çatışma...
1'e 5 beklerken 250 milyon Euro’dan oldular! Binlerce mağdur var...
1'e 5 beklerken 250 milyon Euro’dan oldular! Binlerce mağdur var...
Alanya'da sel 6 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Alanya'da sel 6 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim