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Gelini düğünde hastanelik etmişlerdi... Ve damat konuştu

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün bir düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralandı. Kavganın ardından damat, gelinin ailesini suçladı. 20 gün önce tanışıp düğün yaptıklarını anlatan damat Bilal Akhan, kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktığını öne sürdü

Gelini düğünde hastanelik etmişlerdi... Ve damat konuştu

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün bir düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralandı. Kavganın ardından damat, gelinin ailesini suçladı. 20 gün önce tanışıp düğün yaptıklarını anlatan damat Bilal Akhan, kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktığını öne sürdü

24 Ekim 2017 Salı 10:58
Gelini düğünde hastanelik etmişlerdi... Ve damat konuştu
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ADLİYE girişinde gazetecilere açıklama yapan damat Bilal Akhan (23), D.B. ile yaklaşık 20 gün önce akrabası aracılığıyla tanışıp evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

İki hafta süren söz ve nişanın ardından resmi nikah kıydıklarını belirten Akhan, dün düğün sırasında kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktığını öne sürdü.

Gelini düğünde hastanelik etmişlerdi... Ve damat konuştu

Dolandırıldığını iddia eden Akhan, "Babam ve akrabalarım tarafından takılar takıldıktan sonra kız ile annesi aralarında konuştu. Bana takılan takıları bile abisi ceketimden söktü aldı. Bunlar takılar ve paranın peşinde. Ben 5 bin lira süt parası verdim, onu ve takılarımı geri istiyorum. Resmi nikahım var. Şu an boşanma davası açmadım. Paramı getirmeden boşanma davası açmayacağım." diye konuştu.

Düğüne kız tarafının silah ve bıçaklarla geldiğini, kız tarafının bayılma numarası yapan eşini altınlarla kaçırdığını öne süren Akhan, gelinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Damadın babası Ömer Akhan (48) da oğlunun düğünü için 25 bin lira kredi çektiğini, yaklaşık 45 bin lira harcadığını söyledi.

Damat Akhan, açıklamasının ardından dolandırıldığı iddiasıyla eşi ve ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İlkadım ilçesinde dün düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralanmıştı.

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