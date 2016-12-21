Gedevet yolunda kaza: 1 yaralı

21 Aralık 2016 Çarşamba 14:15
Yeni Alanya'nın edindiği bilgiye göre, Gedevet Yaylası'ndan Alanya'ya dönen 07 NGK 33 plakalı arazi aracı kar nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucunda sürücüsünün adı öğrenilemeyen araçta bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Araçtakilerin 112'yi arayarak ambulans ve itfaiye istemeleri üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Nuri İmamoğlu'nun timindeki İsmail Turan ve Uğur Öksüz araçtaki 4 kişiyi kurtardılar. İtfaiye ekipleri yoldan çıkarak saplandığı yerden aracı çıkartamazken, araç içerisinde bulunan bir kişinin kolunun kırık olduğunu tespit etti. Kolu kırılan vatandaşa ilk müdahaleyi
kaza yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kurtarılan 4 kişi kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
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Son Güncelleme: 21.12.2016 14:30