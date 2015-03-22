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Gecekondu alev alev yandı

Başkent’te, gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede 2 gecekonduyu saran alevlere, itfaiye ekipleri anında müdahale etti

Gecekondu alev alev yandı

Başkent’te, gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede 2 gecekonduyu saran alevlere, itfaiye ekipleri anında müdahale etti

22 Mart 2015 Pazar 09:33
Gecekondu alev alev yandı
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YANGIN, saat 00.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bentderesi Caddesi’nde bulunan metruk bir binada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgede, yan yana çok sayıda ahşap gecekonduların bulunması mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu.
Yangını gören mahalle sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. İtfaiye erlerinin yangına anında müdahale etmesine rağmen, kıvılcımların yandaki gecekonduya sıçraması engellenemedi. Alevler kısa sürede iki gecekonduyu da sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sırasında, gecekondularda meydana gelen çökmeler, yangını meraklı gözlerle izleyen mahalle sakinlerinin, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. 
Yangında can kaybı yaşanmazken, olay yerinde tedbir amaçlı olarak 2 tane ambulans hazır bekletildi. Gecekonduların boş olması, olası tehlikelerin yaşanmasının önüne geçti. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı 

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Son Güncelleme: 22.03.2015 08:34
Anahtar Kelimeler:
AlevAnkaraGecekonduYangın
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