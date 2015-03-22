Gecekondu alev alev yandı

YANGIN , saat 00.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bentderesi Caddesi’nde bulunan metruk bir binada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgede, yan yana çok sayıda ahşap gecekonduların bulunması mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu.

Yangını gören mahalle sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. İtfaiye erlerinin yangına anında müdahale etmesine rağmen, kıvılcımların yandaki gecekonduya sıçraması engellenemedi. Alevler kısa sürede iki gecekonduyu da sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sırasında, gecekondularda meydana gelen çökmeler, yangını meraklı gözlerle izleyen mahalle sakinlerinin, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.