Gece yarısı yürekleri ağza getiren kaza!

Manavgat'ta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Gece yarısı yürekleri ağza getiren kaza!
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat Demokrasi Bulvarı İzge Kavşağında B.K. yönetimindeki 34 NR 1480 plakalı otomobil ile B.Ü.’nün kullandığı 07 ABL 717 plakalı otomobil çarpıştı. 
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç kaldırıma çıkarken otomobil sürücüleri B.K. ve B.Ü. ile yolcu olarak bulunan G.I.Ü. yaralandı. Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 

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