Gece yarısı şok baskın! Yakalandılar...

OPERASYON DA gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülken operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.

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