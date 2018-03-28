Gece kulübü önünde silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

OLAY , saat 04:30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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