Gazipaşa'daki göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

Gazipaşa’da Suriyeli 149 kaçağı tekneyle yurt dışına kaçırmaya çalıştığı suçlamasıyla aranan H.K.(58) ve tekne kaptanı İ.E.(59) polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı

banner498
Gazipaşa'daki göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
banner404

KORU Mahallesi Poyraz Limanı'nda önceki gün sabah saatlerinde hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptığı arama sonucu koyda, muz bahçesinde ve sahilde aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 149 Suriyeli kaçak göçmen yakaladı. Toplanarak otobüslerle spor salonuna götürülen Suriyeli kaçak göçmenlerin ifadelerinden yola çıkan polis, Suriyelileri Yunanistan'a kaçırmayı planlayan 2 şüphelinin peşine düştü.
Olay sırasında denize atlayıp kaçtıkları belirlenen H.K. ve tekne kaptanı İ.E.'nin izini süren polis, şüphelilerin Alanya'da olduğunu tespit etti. 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 11:36
YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386