Gazipaşa'da şok! Sosyal medyadan duyurup intihar etti

GAZİPAŞA'YA bağlı Sugözü Mahallesi'nde oturan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Cengiz Özdemir, dün saat 06.30 sıralarında evinin önündeki ceviz ağacına bağlı ipte ölü bulundu. Özdemir'i görenler ağaçtan indirip sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cengiz Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Özdemir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cengiz Özdemir'in intihar etmeden birkaç saat önce sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden intihar mesajı paylaştığı tespit edildi. Özdemir, "Değerli arkadaşlar, bu günden sonra aranızdan ayrılıyorum. Ben başkaları gibi hiç mutlu olamadım" dediği mesajında intiharına neden olduğu iddia edilen kişilerin isimlerini yazarak savcılığa bildirilmesini istedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.