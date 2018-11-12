Gazipaşa'da otomobille motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

KAZA, saat 13.00 sıralarında Hastane Kavşağında meydana geldi. Mehmet Uysal'ın kullandığı 07 UD 626 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaptığı esnada aynı yönden gelen Tahsin Dalkılıç'ın kullandığı 33 AAU 525 plakalı otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Uysal yola savrularak yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Mehmet Uysal'a müdahale ederek, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mehmet Uysal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve başından darbe aldığı belirlendi. Uysal daha sonra Alanya'ya sevk edildi. Otomobil sürücüsü Tahsin Dalkılıç ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 17:07