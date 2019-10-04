Gazipaşa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Mehmet AL

OLAY, önceki gün saat 18.30 sıralarında Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tuncer'e, Ali Yılmaz'ın kullandığı 07 AP 811 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Tuncer, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Tuncer, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olduğu öğrenilen Ayşe Tuncer, hastanede yapılan kontrollerinin ardından Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uyglama Hastanesine kaldırıldı. 77 yaşındaki Ayşe Tuncer tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını kaybetti Tuncer'in cenazesi Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.