banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Gazipaşa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Gazipaşa'da yolun karşısına geçmek isterken otombilin çarpması sonucunda ağır yaralanarak ALKÜ Hastanesine kaldırılan 77 yaşındaki Ayşe Tuncer bu sabah yoğun bakımda yaşamını kaybetti

ASAYİŞ 03.10.2019, 22:25 03.10.2019, 22:40
Gazipaşa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
banner404

 

Mehmet AL

OLAY, önceki gün saat 18.30 sıralarında Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tuncer'e, Ali Yılmaz'ın kullandığı 07 AP 811 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Tuncer, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Tuncer, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olduğu öğrenilen Ayşe Tuncer, hastanede yapılan kontrollerinin ardından Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uyglama Hastanesine kaldırıldı. 77 yaşındaki Ayşe Tuncer tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını kaybetti Tuncer'in cenazesi Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin  ardından ailesine teslim edildi.

#gazipaşa #Otomobil #yaşlı kadın
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:48
Öğle 12:51
İkindi 16:08
Akşam 18:44
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545