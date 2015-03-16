Gazipaşa'da operasyon! Valizden çıkanlar jandarmayı şok etti

JANDARMA, aynı firmaya ait iki yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 18 yaşından küçük 2 yolcunun valizinde toplam 10.1 kilogram esrar ele geçirdi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Zeytinada Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mersin-Antalya D-400 karayolundaki rutin kontrollerde 07 EKS 62 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada otobüsün bagajında 16 yaşındaki H.A'ya ait valizde 2.3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri 1 saat sonra aynı firmaya ait 07 LIZ 11 plakalı yolcu otobüsünü de durdurarak arama yaptı. Bu otobüste de 17 yaşındaki S.K'nın valizinde 7.8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 18 yaş altındaki iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. ise tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.