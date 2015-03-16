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Gazipaşa'da operasyon! Valizden çıkanlar jandarmayı şok etti

Gazipaşa'da jandarma ekiplerince iki ayrı yolcu otobüsünde 10 kilogram esrar ele geçirildi. Esrarın 18 yaş altındaki iki yolcunun valizinde çıkması Jandarma ekiplerini de şaşırttı

Gazipaşa'da operasyon! Valizden çıkanlar jandarmayı şok etti

Gazipaşa'da jandarma ekiplerince iki ayrı yolcu otobüsünde 10 kilogram esrar ele geçirildi. Esrarın 18 yaş altındaki iki yolcunun valizinde çıkması Jandarma ekiplerini de şaşırttı

16 Mart 2015 Pazartesi 10:28
Gazipaşa'da operasyon! Valizden çıkanlar jandarmayı şok etti
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JANDARMA, aynı firmaya ait iki yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 18 yaşından küçük 2 yolcunun valizinde toplam 10.1 kilogram esrar ele geçirdi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Zeytinada Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mersin-Antalya D-400 karayolundaki rutin kontrollerde 07 EKS 62 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada otobüsün bagajında 16 yaşındaki H.A'ya ait valizde 2.3 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri 1 saat sonra aynı firmaya ait 07 LIZ 11 plakalı yolcu otobüsünü de durdurarak arama yaptı. Bu otobüste de 17 yaşındaki S.K'nın valizinde 7.8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 18 yaş altındaki iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. ise tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 

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Son Güncelleme: 15.03.2015 14:48
Anahtar Kelimeler:
EsrarYolcu OtobüsüJandarma EkipleriGazipaşada OperasyonGazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı
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