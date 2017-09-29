Gazipaşa'da müşterinin bankadaki 5 milyon TL'si uçtu

OLAY 2012 ile 2016 yılları arasında Gazipaşa İlçesi'nde bir kamu bankası şubesinde meydana geldi. Köseler Meşrubat'ın ortaklarından Emre Köse, bankadan hesap hareketleriyle ilgili ekstre isteyince bilgisi olmayan para transferlerini fark etti. Bunun üzerine Emre Köse, avukatı Musa Baş aracılığıyla, bankadan olayın soruşturulmasını istedi. Avukat Baş ayrıca, savcılığa da şikayetçi oldu. Banka olayı soruşturması için iki müfettiş görevlendirirken, cumhuriyet savcılığı da soruşturma başlattı. Bu süreçte banka çalışanı M.F.K.'nin işine son verildi, dönemin şube müdürü R.V. ise başka bir şubeye gönderildi.

Müvekkilinin yaklaşık 4.5- 5 milyon TL kaybı olduğunu belirten avukat Musa Baş, "Mesela 22 Haziran 2015 tarihinde müvekkil kredi ödemesi olarak 400 bin TL yatırıyor ve müvekkilin haberi olmadan vadeli hesap açılıyor. 15 Temmuz 2015'te de bu hesaptan gizlice 50 bin TL çekilmiş. Çekilen paranın nereye gittiği veya vadeli hesabın akıbeti belli değil. Yine müvekkil adına ama müvekkilin haberi olmayan IBAN hesabı açılmış, bu hesaba sürekli para yatırılıp çekilmiş. Yapılan tüm işlemler sahte. Müvekkilden gizli 120 bin TL kredi kullandırılmış, hesaptan sahte belge ile 60 bin 100 TL çekim yapılmış. Yaklaşık 4.5- 5 milyon TL maddi zarar mevcut. Bunun yanında müvekkil firmayı kapatmak zorunda kalmıştır" diye konuştu.