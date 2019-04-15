Gazipaşa'da korkunç olay! Ambulans helikopter hızır gibi yetişti

Gazipaşa'da 3 yaşındaki çocuk su dolu havuza düştü. Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuk ambulansla Alanya'ya oradan da ambulans helikopter ile Antalya'ya sevk edildi

Gazipaşa'da korkunç olay! Ambulans helikopter hızır gibi yetişti
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EDİNİLEN bilgilere göre olay, dün öğleden sonra Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede oynayan 3 yaşındaki Onur Umut Uğuz, bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarını göremeyen ailesi ise, minik Onur'u aramaya başladı. Evin yakınlarında bulunan havuza bakan yakınları minik Onur'u suyun üzerinde fark ederek, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar aile yakınları minik Onur'u kurtarmak için mücadele etti. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen minik çocuk ilk müdahalenin ardından hayata döndürüldü. Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuk ambulansla Alanya'ya oradan da ambulans helikopter ile Antalya'ya sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 00:26
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