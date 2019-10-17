Gazipaşa'da feci kaza! Kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı
Gazipaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin 40 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
KAZA, dün saat 21.30 sıralarında Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Demiral'ın (57) kullandığı 15 EK 644 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada sürücü Rasim Demiral ve kamyonette yolcu olarak bulunan Hasan Gürgen (50) ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Hasan Gürgen daha sonra ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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