Gazipaşa'da feci kaza! Alanyalı isim hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre, Uğrak Mahallesi'nde yaşayan muz üreticisi Ali Toksöz'ün kullandığı 07 JU 712 plakalı otomobil, D - 400 karayolu Nüfus Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Songür'ün kullandığı 72 DN 760 plakalı tıra çarptı. Araçta sıkışan sürücü Toksöz, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Ağır yaralanan Toksöz, kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Toksöz'ün, Uğrak Mahallesi Muhtarı Suat Toksöz'ün abisi olduğu öğrenildi. Kazadan sonra yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.