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Gazipaşa'da feci kaza! Alanyalı isim hayatını kaybetti

Gazipaşa'nın Nüfus Kavşağı'nda dün gece meydana gelen kazada Alanyalı Ali Toksöz hayatını kaybetti

Gazipaşa'da feci kaza! Alanyalı isim hayatını kaybetti

Gazipaşa'nın Nüfus Kavşağı'nda dün gece meydana gelen kazada Alanyalı Ali Toksöz hayatını kaybetti

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:45
Gazipaşa'da feci kaza! Alanyalı isim hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre, Uğrak Mahallesi'nde yaşayan muz üreticisi Ali Toksöz'ün kullandığı 07 JU 712 plakalı otomobil, D - 400 karayolu Nüfus Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Songür'ün kullandığı 72 DN 760 plakalı tıra çarptı. Araçta sıkışan sürücü Toksöz, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Ağır yaralanan Toksöz, kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Toksöz'ün, Uğrak Mahallesi Muhtarı Suat Toksöz'ün abisi olduğu öğrenildi. Kazadan sonra yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

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Son Güncelleme: 21.04.2018 12:04
Anahtar Kelimeler:
GazipaşaNüfus KavşağıAli Toksöz
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