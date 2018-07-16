Gazipaşa'da ciple elektrikli bisiklet çarpıştı

KAZA, saat 13.00 sıralarında Hastane kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa ilçe merkezine seyir halinde olan Nizamettin Y.'nin (59) yönetimindeki 31 AZS 84 plakalı cip Ayşe Gülcan'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Elektrikli bisikletten düşen Ayşe Gülcan yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve 112 ekiplerine haber verirken, yaralının sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye tuttu.

Bu sırada olay yerinden geçen bir ambulansta görevli sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan Ayşe Gülcan, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gülcan'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 17:13