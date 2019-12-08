Gazipaşa'da 3 otomobil kundaklandı
Komşu Gazipaşa'da farklı mahallelerdeki 3 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı
ASAYİŞ 08.12.2019, 13:30 08.12.2019, 13:41
GAZİ Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait 07 UG 267 plakalı, İstiklal Mahallesi'nde Rasim Ergin'e ait 07 HLL 80 plakalı ve Cumhuriyet Mahallesi'nde Hatice Yılmaz'a ait 07 UZ 281 plakalı otomobiller, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Araçların alev aldığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adreslere sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale edip söndürdü.
Polis, kullanılmaz hale gelen araçları kundaklayan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
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