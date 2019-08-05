Gazipaşa'daki şenliğin güvenliğini jandarma sağladı

GAZİPAŞA merkeze 55 kilometre mesafede 1800 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerindeki Günnercik Yaylası'nda düzenlenen Yayla Şenliği'nin güvenliğini İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik, komando ve asayiş personelinden oluşan 35 Mehmetçik sağladı. 3 gün süren yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı şenliğin güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri yayla girişinde kimlik kontrolü yaparak araçları aradı. Yaylanın hakim noktasında komandolar görev aldı. Şenlik alanında belirli bölgelerine uyarıcı pankartlar ve sık sık anons yaptırılarak silahla havaya ateş açılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Sivil jandarma personeli şenlik alanında vatandaşın güvenliği için görev aldı. Jandarma ekipleri şenlik alanında, girişinde yaptıkları kontroller ve şenlik alanında havaya ateş edenler hakkında yaptıkları tespitlerde bulundurma ruhsatlı tabanca, başkasına ait bulundurma ruhsatlı tabanca, ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silah ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca 3 şahsa çevreye rahatsızlık vermekten para cezası uygulandı.