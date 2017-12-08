Gazipaşa'daki milyonluk bağış yargıya taşındı

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD) 1.5 milyon liralık bağışla ilgili süreç yargıya taşındı. Ulaşılan dava dosyasında ciddi iddialar yer alıyor. Vahim iddialar arasında ADD'nin 82 yaşındaki Mehmet Şevki Metin'in yaşlılığından ve kimsesiz oluşundan faydalanarak tapu devri yaptırması, ceza ile korkutarak bankadan para çektirmesi de var.

CEBİMDE 1 KURUŞ KALMADI

Olay, Metin'in tabelada kendi adı yazan ve yurt olarak kullanılan binanın giriş katında yardıma muhtaç bir şekilde yaşadığının ortaya çıkması üzerine ortaya çıkmıştı. Metin'in toplamda 1.5 milyon lirayı bulan gayrimenkul ve nakdi malvarlığının iradesi dışında ADD'ye bağışlandığı iddia edilmişti. 5 kardeşinin tümünü de kaybettiğini anlatan Metin'in, "Kimsem yok. Ben evimi ADD'ye vermedim. Benim ne varlığım varsa çekmek istediler, çektiler de. Benim cebimde 1 kuruş para kalmadı" sözleri gündeme oturmuştu.

ADD SÖZLEŞMEYE UYMADI

Dava dosyasında Mehmet Şevki Metin'in avukatının iddiasına göre ise Metin, ADD'ye binayı öğrenci yurdu olarak kullanılması ve öğrencilerden ücret alınmaması kaydı ile kira alınmaksızın ölünceye kadar kullanılması için izin verdi. Ancak ADD'nin öğrencilerden ücret alarak binayı ticari işletme olarak kullandığı tespit edildi. Avukatlar bu durumun kayıt altına alındığını iddia etti. ADD'nin 'kira alınamaz' şartını çiğnemesi üzerine ADD'ye 29 Nisan 2016 tarihinde noter vasıtasıyla ihtar çekilerek taşınmazın iadesi istendi.

CEZAYLA KORKUTTULAR

Gazipaşa Belediyesi de binanın öğrenci yurdu olarak işletilmesi nedeniyle 2014'te 50 bin TL ceza kesti. Yine iddialara göre; ADD, Metin'i 'Bankadaki tüm parana el koyulabilir' diye korkuttu. Hesabından 250 bin lira çekilerek ADD'ye aktarıldı. Belediyenin kestiği ceza mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen ADD parayı geri vermedi. Bir diğer iddiaya göre ise ADD yönetimi, yine belediyenin cezası ile ilgili idare mahkemesinde devam edecek davada savunma yapılabilmek için tapunun daha sonra iade edilmek üzere ADD'ye aktarılmasını talep etti. Metin'in avukatları tapunun bu şekilde ADD'ye geçtiğini belirterek para ve tapunun Metin'e tekrar intikal ettirilmesini talep etti.

ADD: ASALAK PARTİLİLERİN İŞİ

Gazipaşa ADD Şubesi ise noter tasdikli vasiyetname, tapu senetleri ve banka dekontları ile o dönemde Gazipaşa Devlet Hastanesi'nden alınan 'aklı melekeleri yerindedir' raporunu yayımlayarak iddialara cevap verdi. Gazipaşa ADD yönetiminin yaptığı açıklama konunun dernek ve CHP'de parti içi bir hesaplaşma olduğunu ortaya koydu. Konuyla ilgili haberleri medyaya servis ederlerin ADD ve CHP üyesi olduğunu iddia eden Gazipaşa ADD Şube Başkanı Fehmi Tuncer, 'dernek üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen asalaklar' olarak nitelendirdiği bu üyeleri ADD üyeliğinden ihraç ettiklerini söyledi.

Kaynak: Sabah