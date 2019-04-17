Gazipaşa'daki kan donduran akraba cinayetinde karar çıktı!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay 10 Ekim 2017 tarihinde Gazipaşa’nın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında otomobiliyle gezen Abbdullah Ç., Karadağ mevkiinde akrabası Oğuzhan Yılmaz ve V.Ç. ile karşılaştı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Abdullah Ç. ile Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden av tüfeğini alan Abdullah Ç., Oğuzhan Yılmaz'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Yılmaz'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalenin ardından Alanya'ya sevk edilen Yılmaz, kurtarılamadı. Saçma isabet etmesi sonucu hafif yaralanan V.Ç. ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan Abdullah Ç. önceki gün son kez hakim karşısına çıktı. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti Abdullah Ç.’yi önce müebbet hapis cezasına, ardından da 18 yıl hapis cezasına mahkum etti.

https://dimtv.tv/2019/akraba-cinayetine-8-yil-hapis-alanya-haberleri/14063/https://dimtv.tv/2019/akraba-cinayetine-8-yil-hapis-alanya-haberleri/14063/

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 18:10