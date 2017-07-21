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Gazipaşa'daki infaz araştırılıyor

Gazipaşa’da dün dere kenarında emekli zabıt katibi evli ve 2 çocuk babası 50 yaşındaki Çetin Okatan'ı öldürdüğü iddia edilen 31 yaşındaki F.C.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Gazipaşa'daki infaz araştırılıyor

Gazipaşa’da dün dere kenarında emekli zabıt katibi evli ve 2 çocuk babası 50 yaşındaki Çetin Okatan'ı öldürdüğü iddia edilen 31 yaşındaki F.C.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor

21 Temmuz 2017 Cuma 19:32
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GAZİPAŞA'YA bağlı Hasdere Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında abdest almak için dereye inenler, taş köprünün ayağının dibinde erkek cesedi olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Göğsünden tek kurşunla vurulan kişinin, Çetin Okatan olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri dedektörle olay yerinde tabanca ve boş kovan aradı ancak herhangi bir iz bulunamadı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma, Okatan'ın Gazipaşa'ya bir arkadaşıyla birlikte geldiğini ve en son bir marketten birlikte alışveriş yaptıklarını tespit etti. Jandarma Okatan'a ait araçla ortadan kaybolduğu belirlenen arkadaşının bulunması için çalışma başlattı.
JANDARMA OLAYI ARAŞTIRIYOR
Jandarma ekipleri Alanya Adliyesi'nde uzun yıllar zabıt katibi olarak görev yapan ve kısa süre önce emekli olan Çetin Okatan'ı öldürdüğü iddia edilen kişinin F.C. olduğunu belirledi. Jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmasında Çetin Okatan ve F.C.'nin bir süre önce Alanya’ya  bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde gayrimenkul satın aldığı kaydedildi. Okatan'ın üzerine kayıtlı gayrimenkulden F.C.'nin hak istediği ve taraflar arasında dün bu nedenle çıkan tartışma sonrası cinayetin işlendiği değerlendiriliyor. Diğer bir iddia ise aldığı gayrimenkul nedeniyle maddi sıkıntıya düşen Okatan'ın alacaklarını toplamaya çalıştığı, bu nedenle de yaklaşık 1 aydır Gazipaşa'ya gelip gittiğini söylediği oldu.
EN SON MARKETTE GÖRÜLDÜLER
Jandarma firari F.C.'nin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Okatan ve F.C.'nin dün alışveriş için gittiği marketin güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı. Saat 12.20'de önce Okatan'ın ardından F.C.'nin markete gelişi güvenlik kameralarına yansıdı.
Yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Çetin Okatan'ın cenazesi ikindi vakti Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki Billaler Mezarlığı'na defnedildi.

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Son Güncelleme: 22.07.2017 17:03
Anahtar Kelimeler:
GazipaşaSır Perdesi
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