Gazipaşa'daki feci kazada motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

KAZA, saat 11.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi deniz yolu üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Selinus sahiline giden M.K.'nın (15) kullandığı 07 N 9245 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Nuray Ersoy'a (37) çarptı. Kazada Nuray Ersoy ile motosiklet sürücüsü M.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.Ş. (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.