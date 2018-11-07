GAZİPAŞA İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, Güney Mahallesi D400 karayolunda saat 04.00 sıralarında yolcu otobüslerine yönelik uyuşturucu madde arama köpeği 'Uslu' ile birlikte uygulama yaptı. Özel eğitimli köpek Uslu, durdurulan bir otobüsteki yolculardan Y.Y.'nin valizine yoğunlaştı. Valizde yapılan incelemede toplam 5.50 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Y.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, jandarmada işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Gazipaşa'da yolcu otobüsünden çıkanlar şoke etti!
Gazipaşa'da jandarmanın yolcu otobüsünde yaptığı aramada, valizinde 5.50 kilo uyuşturucu madde ele geçirilen Y.Y. gözaltına alındı.
GAZİPAŞA İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, Güney Mahallesi D400 karayolunda saat 04.00 sıralarında yolcu otobüslerine yönelik uyuşturucu madde arama köpeği 'Uslu' ile birlikte uygulama yaptı. Özel eğitimli köpek Uslu, durdurulan bir otobüsteki yolculardan Y.Y.'nin valizine yoğunlaştı. Valizde yapılan incelemede toplam 5.50 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
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