Gazipaşa'da yıldırım dehşeti
Gazipaşa'nın yüksek kesiminde bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda yıldırım isabet eden sürüdeki 60’a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.
ASAYİŞ 16.09.2019, 21:39
GAZİPAŞA ile Mersin’in Anamur ilçesinin ortaklaşa kullandığı 2 bin 200 rakımlı Kaşpazarı Yaylası’nda önceki gün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Dolunun da görüldüğü bölgenin Tepesidelik Mevkii olarak bilinen noktasına yıldırım isabet etti. Bir mağarada Mustafa Tetik’e ait sürünün bulunduğu noktaya düşen yıldırım nedeniyle 60’a yakın küçükbaş hayvan öldü. Hayvanlarını hareketsiz yatarken bulan Mustafa Tetik durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yapıp, tutanak tuttu. Öte yandan bölgede fındık büyüklüğünde dolu yağdığı da görüldü.
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