Gazipaşa'da yayla dönüşü kaza

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Küçüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Yönet (34) idaresindeki 07 UK 803 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Hasan Yönet ve araçta yolcu olarak bulunan Senem Ediz (37) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans geldi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar Hasan Yönet ve Senem Ediz’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.