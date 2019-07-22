Gazipaşa'da yangın paniği! İki katlı ev yandı

Gazipaşa'da 2 katlı evin zemin katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Gazipaşa'da yangın paniği! İki katlı ev yandı
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YEŞİLYURT Mahallesi'ndeki yangın, saat 02.00 sıralarında çıktı. 2 katlı evin zemin katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark ederek dışarı çıkan ev sahibi Ali Gürbüz, komşularından yardım istedi. Mahalle sakinleri bir yandan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, diğer yandan itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

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