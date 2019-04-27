Gazipaşa'da yangın paniği! Garaj cayır cayır yandı

Gazipaşa'da garajda çıkan yangında motosiklet ve 2 bisiklet yanarak kullanılamaz hale geldi

Gazipaşa'da yangın paniği! Garaj cayır cayır yandı
banner404

YANGIN, Pazarcı Mahallesinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Tural'a ait garajda henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki dairelerden fark edilen yangın için itfaiye ve polise haber verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında garaj tamamen yandı. Garajdaki motosiklet ve 2 bisiklet kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan garaj sahibi Ahmet Tural'ın tatilde olduğu belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479