Gazipaşa'da yangın paniği! Garaj cayır cayır yandı

YANGIN, Pazarcı Mahallesinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Tural'a ait garajda henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki dairelerden fark edilen yangın için itfaiye ve polise haber verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında garaj tamamen yandı. Garajdaki motosiklet ve 2 bisiklet kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan garaj sahibi Ahmet Tural'ın tatilde olduğu belirtildi.