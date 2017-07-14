Gazipaşa'da yangın

GAZİPAŞA 'YA bağlı Korubaşı Mahallesi, Canavarcık Mezarlığı yakınındaki arazide dün saat 22.00 sıralarında yakılan anız çevreye yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.

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