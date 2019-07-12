Gazipaşa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Gazipaşa'da uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan M.Y. ve H.S., tutuklandı.

Gazipaşa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
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ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere karşı operasyon yaptı. Ekipler, eş zamanlı baskınlarla M.Y. ile H.S.'yi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. 3 aydır teknik ve fiziki takip yapan ekipler, M.Y. ile H.S.'nin uyuşturucu sattığı 8 kişiyi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve H.S. tutuklanırken, diğer şüpheliler işlemlerinin ardından bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 18:13
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