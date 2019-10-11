Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonu
Gazipaşa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 11.10.2019, 16:51
GAZİPAŞA Beyobası Mahallesi'nde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devriye faaliyeti sırasında şüpheli davranışları nedeniyle İsa A. ve Uğur K. durduruldu. Üst aramalarından 20 gram kubar esrar ve 25 adet extacy hap ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada ise kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorguları için jandarma karakoluna götürüldü.
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