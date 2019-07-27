Gazipaşa'da traktörle motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

KAZA, dün saat 22.30 sıralarında Beyobası Mahallesi Sugözü grup yolunda meydana geldi. Beyobası Mahallesi'nde bir yakınını ziyaret eden Alihan Görgülü, Korubaşı Mahallesi'ndeki evine gitmek için 07 UE 546 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Alihan Görgülü'nün kullandığı motosiklet Ali Göçer'in kullandığı 07 UF 078 plakalı traktörle çarpıştı. Çapmanın etkisiyle yola savrulan Alihan Görgülü, kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri başından darbe alan Görgülü'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Görgülü'nün ailesi ve yakınları da hastaneye koştu. Görgülü hastanede yapılan müdahalenin ardından Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Alihan Görgülü'nün yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.