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Gazipaşa'da trafik kazası: 2 yaralı

Gazipaşa’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Gazipaşa'da trafik kazası: 2 yaralı

Gazipaşa’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

01 Ocak 2018 Pazartesi 21:43
Gazipaşa'da trafik kazası: 2 yaralı
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KAZA, önceki gün saat 21.30 sıralarında Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Oğuz Bulvarı'ndan şehir merkezine giden Yunus Kunt'un kullandığı 07 UAD 36 plakalı otomobil, hal yolu istikametinden gelen Ergün Balcı'nın kullandığı 07 BGY 36 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Balcı'nın otomobilinde yolcu olarak bulunan Ayten Balcı ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Gökhan Şen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaKaza
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