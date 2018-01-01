Gazipaşa'da trafik kazası: 2 yaralı

KAZA, önceki gün saat 21.30 sıralarında Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Oğuz Bulvarı'ndan şehir merkezine giden Yunus Kunt'un kullandığı 07 UAD 36 plakalı otomobil, hal yolu istikametinden gelen Ergün Balcı'nın kullandığı 07 BGY 36 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Balcı'nın otomobilinde yolcu olarak bulunan Ayten Balcı ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Gökhan Şen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.