Gazipaşa'da tomruk yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

KAZA dün saat 22.00 sıralarında Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Doğanca Mahallesi orman kesim sahasından kamyona tomruk yükleyen Gazipaşa Belediye Meclis Üyesi MHP'li Murat Özgen ve Kadir Saraç, daha sonra yola çıktı. Gazipaşa yönüne giden seyreden Kadir Saraç yönetimindeki 07 E 9203 plakalı kamyon, 30 metrelik şarampole uçtu. Kazada Kadir Saraç ve Murat Özgen yaralandı. Kadir Saraç'ın aradığı yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekipler kaza yapan kamyona zorlukla ulaştı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özgen ve Saraç, buradaki müdahalenin ardından Alanya'ya sevk edildi. Kazayı haber alan Özgen ve Saraç'ın yakınları hastaneye akın etti. MHP Gazipaşa İlçe Başkanı Numan Terzi, AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, Özgen ve Saraç ailelerini yalnız bırakmadı.